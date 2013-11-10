Проти опозиції в Сирії використовувалися бомби радянського виробництва
Урядові війська Сирії за останній рік понад 50 разів використовували проти сил опозиції заборонені міжнародним правом запалювальні боєприпаси радянського виробництва заявляють представники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW)
"Сирія використовувала запалювальну зброю для заподіяння жахливої шкоди мирним жителям, в тому числі багатьом дітям. Інші країни повинні засудити використання Сирією запалювальної зброї так само, як вони засудили використання нею хімічної зброї та касетних бомб", - заявила під час виступу в Женеві одна з експертів HRW Бонні Дочерті, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.
За її словами, з листопада 2012 року літаки і вертольоти ВВС Сирії застосували, щонайменше, 56 запалювальних снарядів, у тому числі 500 - кілограмову бомбу, скинуту 26 серпня на школу в провінції Алеппо і яка стала причиною загибелі 37 людей. Коментарів з боку сирійської влади поки що не надходило.
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Використання запалювальної зброї, яка доставляється повітрям, проти військових об'єктів в районах зосередження цивільного населення забороняє так звана Конвенція про "негуманну" зброю ООН, прийнята в Женеві в 1980 році і яка набула чинності в грудні 1983 року.
Конвенція також забороняє використання будь-якої запалювальної зброї проти цивільного населення і перетворення лісів на об'єкт нападу за допомогою такої зброї. Конвенцію підписали і ратифікували понад 100 держав, у тому числі Радянський Союз. Як зазначає Рейтер, Сирія в число країн-учасниць Конвенції не входить.
Протистояння влади Сирії і збройної опозиції, в лавах якої діють радикально налаштовані елементи, не припиняється з березня 2011 року. Жертвами конфлікту стали понад 100 тисяч людей. Правозахисники вже неодноразово звинувачували уряд президента Башара Асада в застосуванні проти опозиціонерів заборонених видів зброї, таких як касетні і вакуумні боєприпаси, а також хімзброї.