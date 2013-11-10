Проти опозиції в Сирії використовувалися бомби радянського виробництва

"Сирія використовувала запалювальну зброю для заподіяння жахливої шкоди мирним жителям, в тому числі багатьом дітям. Інші країни повинні засудити використання Сирією запалювальної зброї так само, як вони засудили використання нею хімічної зброї та касетних бомб", - заявила під час виступу в Женеві одна з експертів HRW Бонні Дочерті, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

За її словами, з листопада 2012 року літаки і вертольоти ВВС Сирії застосували, щонайменше, 56 запалювальних снарядів, у тому числі 500 - кілограмову бомбу, скинуту 26 серпня на школу в провінції Алеппо і яка стала причиною загибелі 37 людей. Коментарів з боку сирійської влади поки що не надходило.

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Використання запалювальної зброї, яка доставляється повітрям, проти військових об'єктів в районах зосередження цивільного населення забороняє так звана Конвенція про "негуманну" зброю ООН, прийнята в Женеві в 1980 році і яка набула чинності в грудні 1983 року.

Конвенція також забороняє використання будь-якої запалювальної зброї проти цивільного населення і перетворення лісів на об'єкт нападу за допомогою такої зброї. Конвенцію підписали і ратифікували понад 100 держав, у тому числі Радянський Союз. Як зазначає Рейтер, Сирія в число країн-учасниць Конвенції не входить.

Протистояння влади Сирії і збройної опозиції, в лавах якої діють радикально налаштовані елементи, не припиняється з березня 2011 року. Жертвами конфлікту стали понад 100 тисяч людей. Правозахисники вже неодноразово звинувачували уряд президента Башара Асада в застосуванні проти опозиціонерів заборонених видів зброї, таких як касетні і вакуумні боєприпаси, а також хімзброї.