На місці зруйнованих веж-близнюків зведено найвищу будівлю в США - ЗМІ

Експертний комітет у складі 30 архітекторів постановив, що шпиль ВТЦ-1, як офіційно називається будівля, є частиною самої будови, а не просто телекомунікаційної антеною. Отже, його висота "приплюсовується" до висоти самого хмарочоса. Таким чином, висота ВТЦ-1 складає 541 м , а його найближчого "конкурента" - чиказького хмарочоса "Вілліс-тауер", якому досі належала пальма першості - 442 м. Побудований в 1973 році, "Вілліс-тауер" протягом майже 25 років був найвищою будівлею в світі. На будівлі є антена, однак її висота в розрахунок не приймається.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Завдяки сьогоднішньому рішенню ВТЦ-1 став найвищою будівлею на території Західної півкулі і третім за висотою хмарочосом у світі. Найвищою будівлею в світі зараз є дубайський хмарочос Бурдж-Халіфа. Його висота становить 828 м. Друге місце займає Королевська годинникова вежа, що входить в комплекс висотних будівель Абрадж аль-Бейт в Мецці (601 м).

Зведення ВТЦ-1 почалося в 2006 році. Наприкінці квітня минулого року він став найвищою будівлею Нью-Йорка, випередивши знаменитий 102-поверховий "Емпайр стейт білдінг". Завершення будівництва заплановано на початок 2014 року.

За задумом міської влади і архітекторів, ВТЦ-1 повинен стати найбезпечним і надійним хмарочосом на планеті. Фундамент споруди укріплений сталевими балками, а перші кілька поверхів являють собою потужну залізобетонну основу без вікон.

У 2015 році на 100-102 поверхах ВТЦ-1 буде відкритий триповерховий оглядовий майданчик, з якого відкриватиметься захоплюючий вид на весь мегаполіс і його околиці. Піднятися на нього на швидкісному ліфті можна буде всього за одну хвилину.

Зараз вже підписані контракти на оренду приміщень з великим видавничим домом "Конде Наст", китайською інвестиційною фірмою "Вантон холдінгс", а також Управлінням служб загального призначення при уряді США. Крім ВТЦ-1, новий комплекс Всесвітнього торгового центру буде включати три інші висотні офісні будівлі, а також меморіал і музей, присвячені жертвам терактів 11 вересня.