США підозрюють Росію в створенні наддалекого безпілотника

Цікаво, що про це заявило американське видання The Washington Free Beacon, проаналізувавши знімки з заводу в Татарстані, які з'явилися в лютому, але пізніше були видалені, пише NEWSru.com.

Американські фахівці припустили, що це буде ударний БПЛА, який літатиме на середній або великій висоті. Ці висновки були зроблені на основі розмаху крила і V-подібного хвостового оперення. Фахівці також зазначили, що апарат схожий на американський БПЛА MQ-Reaper.

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Незважаючи на те, що новий російський безпілотник буде здатний літати на далекі дистанції, він, за словами американських експертів, все ж сильно поступається у веденні повітряного бою безпілотникам інших країн, наприклад, США, які вже зарекомендували себе в бойових операціях. Наприклад, нещодавно американський безпілотник ліквідував лідера пакистанських талібів.

У Росії безпілотник, розробка якого ведеться в обстановці секретності, скоріше за все надійде на озброєння в 2016 році. Як вважають експерти, Росія все-таки поки робить ставку на пілотовані літальні апарати, тому в тому, що стосується безпілотних машин, країна йде з відставанням.

Зазначимо, що деякий час тому російські фахівці заявили, що до 2015-2016 року російські безпілотні літаки стануть одними з найлегших у світі. Як повідомили інженери Тверського Всеросійського науково-дослідного інституту синтетичного волокна (ВНІІСВ), що входить до холдингу "РТ-Хімкомпозіт", була розроблена унікальна технологія отримання високоміцних армуючих ниток з НВМПЕ (СВМПЕ).

На думку вчених, нові нитки в складі композиційних матеріалів дозволять знизити масу планера безпілотних літальних апаратів в 2-2,5 рази.