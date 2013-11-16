Кількість загиблих у Тріполі зросла до 45 осіб

Кількість загиблих у ході зіткнень ополченців і протестувальників у столиці Лівії Тріполі, за останніми даними, становить 45 осіб, ще близько 400 зазнали поранень, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

Раніше повідомлялося про 32 загиблих.

Вчора тисячі людей зібралися біля штаб-квартири ополченців у Тріполі з вимогою припинити безчинства й залишити займані ними будівлі в лівійській столиці. За словами прем'єр-міністра країни Алі Зейдана, акція була узгоджена з владою. Відомо, що після входу демонстрантів у столичний район Гаргур ополченці зробили кілька пострілів у повітря, а потім відкрили вогонь по присутніх із кулеметів і гранатометів.

Після інциденту глава уряду вимагав вивести з Тріполі "всі без винятку" озброєні загони.

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Після громадянської війни й повалення Муаммара Каддафі в Лівії зберігається напружена ситуація. На її території продовжує діяти велика кількість озброєних формувань, організованих за територіальним або племінним принципом. У деяких районах країни оснащення й бойові можливості таких загонів значно перевершують можливості поліції.