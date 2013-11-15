Після розстрілу мітингу в Лівії розгромили штаб колишніх повстанців (фото, відео)

За останніми даними, розгромлені також всі будівлі, які займали колишні ополченці, що напали на маніфестацію, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Після п'ятничної молитви сотні місцевих жителів організували мітинг і рушили в столичний район Гаргур, який контролювався екс-революціонерами з міста Місурата (200 км на схід від Тріполі).

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Протестувальники, які спробували пройти до штабу ополченці , зажадали від них залишити столицю і повернутися в рідне місто. Останні спочатку перегородили шлях маніфестантам і відкрили попереджувальний вогонь в повітря, а потім почали стріляти на ураження.

За уточненими даними, які наводить телеканал "Аль-Арабія", загинули, щонайменше, 10 і поранення отримали близько 50 осіб, багато з яких доставлено до лікарні у важкому стані. Згідно зі свідченнями очевидців, місуратці застосовували проти демонстрантів не тільки легку стрілецьку зброю, але й великокаліберні кулемети.

У той же час, як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес, загинуло щонайменше 13 людей, поранено більше сотні.

Слідом за атакою на маніфестацію, яка, як заявляли її учасники, була мирною, в Гаргур прибули озброєні загони тріполійців, які напали на штаб "чужинців" і низку будівель, де вони проживали. Зараз бойовики місуратських бригад забарикадувалися на одній з розташованих в цьому районі вілл, яка оточена розлюченим натовпом.

Міноборони країни вже віддало розпорядження ВС і військовій поліції негайно втрутитися в події і навести порядок. На місце сутичок прибули десятки армійських бронемашин.

Через два роки після перемоги так званої революції 17 лютого і завершення громадянської війни, що призвела до повалення і вбивства Каддафі, нова влада країни, незважаючи на всі спроби, виявилися не в змозі навести лад. У Лівії продовжують діяти загони колишніх ополченців, в тому числі радикальних ісламістів, що не підкоряються центру і встановлюють свої закони на підконтрольних їм територіях.