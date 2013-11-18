Японські винищувачі піднялися в небо по тривозі через бомбардувальники РФ
14:38, 18 листопада 2013Світ
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Літаки були помічені в районі Токіо, повітряних кордонів Японії вони не порушили
Російські бомбардувальники Ту-95 наблизилися до Японії
Винищувачі ВПС Японії були підняті по тривозі у неділю у зв'язку з наближенням до повітряного простору країни двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, передає ІТАР-ТАРС.
Як повідомив об'єднаний комітет начальників штабів японських збройних сил, бомбардувальники повітряних кордонів Японії не порушили. Вони були помічені в районі Токіо, потім пішли до південного острову Окінава, повернули на північний схід, пролетіли вздовж Японського архіпелагу і пішли до Сахаліну.
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16 листопада у безпосередній близькості від Японії були помічені також два російських літаки дальньої розвідки Ту-142.
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