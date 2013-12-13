Потужний ураган залишив без світла близько 200 тисяч будинків у Фінляндії (фото)

Близько 200 тис. будинків у Фінляндії залишилися без світла через ураган, що обрушився на країну в четвер увечері урагану "Сейя". Про це повідомив ІТАР-ТАРС з посиланням на телекомпанію "ЮЛЕ".

Найбільше постраждали райони в південно-західній і південній частинах країни. Швидкість вітру на узбережжі досягала 30 метрів на секунду.

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На відновлення подачі електрики, відзначають енергетики, піде кілька днів. Поки ураган не слабшає, сильні пориви вітру зафіксовані у фінській столиці.

Через падіння дерев на залізничні колії зупинено рух поїздів відразу на декількох напрямках, пасажирів доставляють до місць призначення на автобусах. Крім того, кілька поромів вночі не змогли відплисти від Аландських островів через сильне хвилювання на морі.