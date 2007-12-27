Саркозі одружується з дівчиною Джаггера (фото)

52-річний президент Франції Николя Саркозі зустрів Різдво в Єгипті з своєю новою пасією, колишньою топ-моделлю, а нині співачкою 39-річною Карлою Бруні.

За даними європейських ЗМІ, напередодні він зробив пропозицію руки і серця Бруні і дав їй час подумати до Нового Року. Газета "Сегодня" пише, що колишня дівчина Міка Джаггера, Еріка Клептона і Дональда Трампа прийняла пропозицію.

На підтвердження цьому може служити той факт, що в Єгипті Саркозі познайомив Бруні зі своєю 80-річною матір`ю Андре Саркозі, для якої зняв апартаменти в готелі, де сам і зупинився. Цікаво, що після розлучення Саркозі зі своєю другою дружиною Сесілією 18 жовтня Андре заявила, що не хоче більше бачити свого сина одруженим.

До Єгипту Саркозі і Бруні прилетіли з приватним візитом на літаку, який вони позичили у французького мільярдера Вінсента Боллера. Щоб не попастися папарацці, авіасудно після посадки затягнули в ангар. Але двом фотографам вдалося зняти апартаменти поряд з місцем, де зупинилися Ніколя і Карла. Журналістів заарештували за втручання в приватне життя, протримавши у в`язниці добу. Сьогодні президент в компанії майбутньої першої леді Франції вирушить у Шарм Ель-Шейх, повідомляє газета.