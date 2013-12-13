Китайцям представили золоту статую Мао Цзедуна вагою понад 50 кілограмів

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Статуя заввишки всього 80 сантиметрів, важить більше п'ятдесяти кілограмів. Група з 20 скульпторів, що працювали над композицією вісім місяців, зобразила "Великого керманича" у позі сидячи на кріслі зі схрещеними ногами. Статуя інкрустована дорогоцінним камінням, а її підставою слугує плита з нефриту.

Як зазначає агентство, виготовлення настільки дорогої статуї в черговий раз вказує на розбіжності в китайській еліті з приводу того, як святкувати 120-річчя Мао Цзедуна. Раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявляв, що святкування мають відбутися "урочисто, просто і прагматично".

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Після виставки в Женьшень статуя буде перевезена в населений пункт Шаошань в провінції Хунань, де народився перший голова КНР. Там статуя буде виставлена ​​в меморіальному комплексі Мао Цзедуна.