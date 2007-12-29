Британські військові бази на Кіпрі перейдуть на євро

Військові бази Великої Британії на острові Кіпр з січня 2008 року перейдуть на євро. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Нині британські військові бази розташовані в Акротірі і Декелії - двох територіях на Кіпрі. На них працюють близько 10 тисяч кіпріотів, які також користуються ресторанами і розважальними центрами на базах, тому командування вирішило, що переведення військових баз на євро буде логічним рішенням.

Нагадаємо, що в 2004 році Кіпр вступив до Європейського союзу. З січня 2008 року Кіпр відмовиться від своєї валюти (кіпрський фунт) і перейде на євро.

При цьому сама Великобританія, хоча ввійшла до Євросоюзу багато років тому, досі не прийняла у себе євро і не має наміру цього робити.