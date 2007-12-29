У Жириновського чотири рахунки в банку, а у його дружини дві вантажівки

Центрвиборчком Росії оприлюднив відомості про доходи і майно кандидата в президенти Росії, лідера ЛДПР Володимира Жириновського і його дружини.

Згідно з представленим самим кандидатом відомостям, дохід Жириновського за останні чотири роки склав 3 мільйони 640 тисяч 860 рублів. Його дружина Галина Лебедєва за цей же період заробила 14 мільйонів 990 тисяч 339 рублів.

Жириновський має квартиру в Москві площею 53 квадратних метра, а також чотири рахунки в банку, на яких зібрана сума 245233 рублі. При цьому жодного автомобіля, за інформацією Жириновського, у нього немає.

На відміну від свого чоловіка, Лебедєва має в своєму розпорядженні відразу шість машин: три легкові автомобілі ГАЗ і один Nissan Teana 2007 року випуску, а також дві вантажівки: ГАЗ-233011 2003 року випуску і ГАЗ-330232 2004 року випуску.

Крім того, у неї є вісім квартир у Москві, п`ять дач у Московській області, зокрема з будинком площею 547 квадратних метрів, земельною ділянкою в Московській області площею більше тисячі квадратних метрів, а також двома нежилими приміщеннями в столиці. На п`яти банківських рахунках Лебедєвої зібрано 2 мільйони 401 тисячу 554 рублі.

Газета.ру