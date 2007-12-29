Грузинська опозиція вийшла на мітинг проти Саакашвілі

Понад тридцять тисяч прихильників грузинської опозиції зібралися вдень 29 грудня на головній площі Тбілісі на мітинг протесту проти політики діючого керівництва країни, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Люди стояли з плакатами "Пам`ятаємо 7 листопада" і скандували ім`я єдиного кандидата від опозиції на майбутніх виборах - Левана Гачечіладзе.

На даний час влада не втручається в те, що відбувається.

Дострокові вибори глави грузинської держави повинні відбутися 5 січня 2008 року. Очікується, що основне суперництво розгорнеться між Михаїлом Саакашвілі і Леваном Гачечіладзе.