Делегація Палестини допоможе в розслідуванні загибелі посла в Празі

"Палестинська делегація вже знаходиться в Празі. МЗС Палестини дозволило чеським властям проводити слідчі дії на території резиденції посла", - йдеться в повідомленні Чеського радіо.

Як повідомила в Празі журналістам прес-секретар місцевої поліції Андреа Зоулова, причиною вибуху, в результаті якого загинув посол Палестини в Чехії, найімовірніше, було неправильне використання сейфа, оснащеного спеціальною системою безпеки, пише РІА Новости.

На тему: Сейф, який вибухнув у квартирі посла Палестини, ніхто не відкривав 20 років

МЗС Чехії офіційно не коментує те, що трапилося.

Посол Палестини в Празі Джамаль Мухаммад Джамаль вручив вірчі грамоти президенту Чехії Мілошу Земану 11 жовтня 2013 року.

Посол Палестини в Чехії Джамаль Мухаммад Джамаль, постраждалий в середу під час вибуху в своїй резиденції в Празі, був доставлений в Головний військовий госпіталь Праги у важкому стані. Через деякий час надійшли повідомлення про те, що 56-річний дипломат помер.