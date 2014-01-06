У Нью-Йорку літак приземлився на жваву автотрасу

На борту одномоторного судна було троє людей, вони прямували з штату Коннектикут, подивитися на Статую Свободи - коли раптом пілот повідомив диспетчерам про аварійну посадку, передає ТСН.

Що саме сталося з літаком, поки невідомо. Однак сіл він щасливо - не зачепивши автомобілів і не завдавши шкоди пасажирам.

Рух по трасі, правда, довелося перекрити - поки літак знову не злетів з землі, але на цей раз вже за допомогою евакуатора.