У Нью-Йорку літак приземлився на жваву автотрасу
02:57, 06 січня 2014Світ
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У Нью-Йорку літак приземлився на жвавій автотрасі.
На борту одномоторного судна було троє людей, вони прямували з штату Коннектикут, подивитися на Статую Свободи - коли раптом пілот повідомив диспетчерам про аварійну посадку, передає ТСН.
Що саме сталося з літаком, поки невідомо. Однак сіл він щасливо - не зачепивши автомобілів і не завдавши шкоди пасажирам.
Рух по трасі, правда, довелося перекрити - поки літак знову не злетів з землі, але на цей раз вже за допомогою евакуатора.
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