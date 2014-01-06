Майже 40 дельфінів викинуло на берег у Новій Зеландії, всі вони загинули

Повідомляється, що співробітники департаменту з охорони природних ресурсів помітили табун грінд ще у неділю, але з настанням темноти припинили спостереження за тваринами. Відновивши спостереження сьогодні вранці, співробітники департаменту виявили, що 12 чорних дельфінів вже загинули.

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Про це передає РИА Новости з посиланням на новозеландський телеканал TVNZ.

«На жаль, вони були на березі, врятувати їх було неможливо», - повідомив представник департаменту Джон Мейсон. Тих грінд, що були ще живі, екологам довелося усипити.

Грінд викинуло на берег в районі піщаної коси Феруелл-Спіт. «Це пастка для китів. Смуга піску буквально виступає вперед (у море)», - розповів керівник природоохоронної організації Project Jonah Кимберлі Манкастер.

Грінди, або чорні дельфіни - морські ссавці із ряду китоподібних. Тіло грінди, що досягає в довжину 8,5 метра, повністю чорного кольору за винятком білої плями під підборіддям у формі якоря. Вага грінди становить, у середньому, 800 кілограмів, проте зустрічаються особини вагою понад дві тонни. Різні види грінд мешкають практично по всьому світу: як у теплих тропічних морях, так і біля берегів Північної Європи.