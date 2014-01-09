Фідель Кастро вперше з квітня 2013 з'явився на публіці - ЗМІ

Як передає газета Granma, 87-річний Кастро відвідав ввечері в середу відкриття художньої студії в Гавані.

У четвер кубинський сайт Cubadebate - неофіційний, але близький до владних кіл ресурс - опублікував фотографії попереднього заходу , на яких Кастро зображений зі спини.

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Кастро з'являвся востаннє на масовому заході у квітні минулого року - тоді він взяв участь у відкритті однієї з шкіл. У червні державні ЗМІ розповсюдили фотографії його зустрічі зі спікером венесуельського парламенту Діосдадо Кабельо. Остання його стаття з серії "Роздуми" вийшла наприкінці серпня.

Фідель Кастро захворів у 2006 році і був змушений за 2 роки до закінчення своїх повноважень залишити владу. Він передав свої повноваження молодшому братові Раулю Кастро 31 липня 2006, і в лютому 2008 Національна Асамблея обрала його головою держради Куби.