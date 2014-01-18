Рівень радіації в технічному колодязі на "Фукусімі" досяг рекорду

У пробах води, взятих компанією з колодязя в четвер, виявлено вміст радіонуклідів з бета-випромінюванням на рівні 2,7 мільйона беккерелів на літр. Раніше цей показник становив 2,4 мільйона беккерелів на літр. У пробах, узятих 9 січня, вміст радіоактивних речовин склав 2,2 мільйона беккерелів на літр. Таким чином, робить висновок агентство, присутня тенденція до збільшення цього показника.

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Для того, щоб забруднена радіацією грунтова вода не потрапила в море, ТЕРСО почала відкачувати її від берегової лінії насосами. Як вважають фахівці компанії, збільшення вмісту радіонуклідів у технічному колодязі пов'язано з тим, що відкачана забруднена вода виливається неподалік колодязя.