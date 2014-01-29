США і Росія об'єднають національні парки у Берингової протоки

Як повідомили 29 січня у прес-службі міністерства природних ресурсів і екології РФ, з цього приводу підготовлено меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

Територія співпраці в рамках меморандуму охоплює район Берингової протоки, включаючи транскордонну область в межах російського національного парку "Берингія" і американських - національного резервату Bering Land Bridge і національної пам'ятки "Мис Крузенштерна" на Алясці. Документ, розроблений Мінприроди Росії спільно з Держдепартаментом США, направлений на затвердження в уряд РФ.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Мінприроди, меморандум "спрямований на захист родинних зв'язків, культурних звичаїв і мов корінних народів та інших місцевих жителів Чукотки і Аляски, зміцнення двостороннього співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища, його дослідження та моніторингу і буде свідчити про зв'язок між двома континентами і народами". Сторони планують співпрацювати також у розвитку екологічного туризму. У проекті меморандуму зазначається, що учасники розроблять план спільних дій, який буде щорічно доповнюватися.

"Символічне об'єднання національних парків в районі Берингової протоки по обидві сторони кордону між Росією і США дозволить активізувати співпрацю двох країн у сфері збереження флори, фауни і природних екосистем", - заявив міністр природних ресурсів і екології РФ Сергій Донський.