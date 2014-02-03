Бабаки Філ і Чак "передбачили" американцям ще 1,5 місяця зими

Згідно завезеної в Новий світ німецькими переселенцями традицією, вважається, що якщо звір не бачить своєї тіні і вилазить з нори, то весна буде ранньою. Якщо ж бабак бачить свою тінь і ховається в нору, то зима триватиме ще рівно шість тижнів, пише РІА Новости.

Церемонія за участю Філа щорічно проходить в штаті Пенсільванія 2 лютого. Рано вранці тваринку, яка виповзає із нори, зустріли декілька тисяч його прихильників з усієї країни. До загального розчарування, він побачив свою тінь. Аналогічне передбачення зробив у зоопарку Нью-Йорка бабак Чак.

Минулого року на світанку церемонії взяв участь мер мегаполісу Білл де Блазіо. На відміну від свого попередника Майкла Блумберга, яким Чак в 2009 році ледь не відкусив палець, новий мер вітав норовливого звірка в захисних рукавичках.

Ймовірно, саме із-за них градоначальник не зміг утримати бабака, який буквально висковзнув у нього з рук.