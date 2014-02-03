У Росії боржників зі сплати аліментів можуть обмежити у праві водити авто

Міністерство юстиції РФ внесло до Держдуми законопроект про розширення повноважень судових приставів, які займаються стягненням аліментів, пише Lenta.ru з посиланням на «Інтерфакс».

Зокрема, зміни дозволять приставам тимчасово заборонити боржникам керувати транспортними засобами, якщо це не є їхнім джерелом доходів. Також представники відомства отримають право вимагати з боржників декларацію про їхнє майно та потім заборонити їм проводити з цим майном «юридично значимі дії».

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Законопроект посилить кримінальну відповідальність для злісних ухильників від сплати аліментів. Також посилиться відповідальність для роботодавців, які не платять зарплату, що в свою чергу призводить до затримок у перерахуванні аліментів. Як саме зміниться покарання, не уточнюється.

Відповідно до нинішньої редакції Кримінального кодексу, за злісну несплату аліментів передбачено покарання від виправних робіт до одного року позбавлення волі.