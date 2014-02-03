У Росії боржників зі сплати аліментів можуть обмежити у праві водити авто
Мін'юст РФ пропонує тимчасово забороняти водити автомобілі батькам, які ухиляються від сплати аліментів.
Міністерство юстиції РФ внесло до Держдуми законопроект про розширення повноважень судових приставів, які займаються стягненням аліментів, пише Lenta.ru з посиланням на «Інтерфакс».
Зокрема, зміни дозволять приставам тимчасово заборонити боржникам керувати транспортними засобами, якщо це не є їхнім джерелом доходів. Також представники відомства отримають право вимагати з боржників декларацію про їхнє майно та потім заборонити їм проводити з цим майном «юридично значимі дії».
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Законопроект посилить кримінальну відповідальність для злісних ухильників від сплати аліментів. Також посилиться відповідальність для роботодавців, які не платять зарплату, що в свою чергу призводить до затримок у перерахуванні аліментів. Як саме зміниться покарання, не уточнюється.
Відповідно до нинішньої редакції Кримінального кодексу, за злісну несплату аліментів передбачено покарання від виправних робіт до одного року позбавлення волі.