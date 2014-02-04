Японія запропонувала включити заповіти камікадзе до списку ЮНЕСКО

Японія запропонувала ЮНЕСКО включити в фонд світової культурної спадщини заповіти льотчиків-камікадзе, що були складені наприкінці Другої світової війни. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Japan Times.

333 документи, об'єднані назвою «Листи з Тирана», знаходяться зараз в Музеї Світу, присвяченому історії камікадзе. Листи були складені приреченими на смерть льотчиками перед тим, як вони вирушали в політ.

«Це останні свідчення від людей, які в доведеній до краю емоційній обстановці йшли на смерть. Необхідно зберегти ці листи і заповіти як нагадування про жахи війни», - заявив Кампей Сімоіде - мер міста Мінамі-Кюсю, де розташовувалася одна з головних баз камікадзе.

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Загони камікадзе, які на літаках, завантажених вибухівкою, таранили великі кораблі супротивника, почали діяти на Тихому океані в жовтні 1944 року, коли становище Японії у війні стало критичним. Льотчики-самогубці здійснили понад 3 тисячі бойових вильотів, однак у більшості випадків американцям і їхнім союзникам вдавалося збивати літаки. Тим не менш, поява камікадзе мала сильний психологічний ефект. Противник їх боявся, а японці вважали льотчиків героями, що продовжують традиції середньовічних самураїв.