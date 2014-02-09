Через сильні снігопади у Японії знеструмлено понад 61 тисячу будинків, 7 осіб загинуло

Число загиблих та постраждалих в результаті одного з найбільш рясних снігопадів за останні два десятиліття в центральній частині Японії зросло за добу вдвічі, передає РИА Новости з посиланням на телеканал NHK.

Згідно з останніми даними, число постраждалих в 30 префектурах перевищила тисячу людей, сім осіб загинули. Раніше повідомлялося про 494 постраждалих і трьох загиблих в 28 префектурах.

Найбільша кількість постраждалих відзначається в префектурі Канагава - там травми отримали 193 людини. У Токіо кількість постраждалих склала 136 осіб. У більшості випадків у них спостерігаються травми внаслідок падіння на слизькій дорозі. У кількох десятків людей зафіксовані переломи і струс.

Сильний снігопад в Токіо і прилеглих до нього районах триває з раннього ранку суботи. Напередодні національне Метеорологічне агентство Японії оприлюднило перший за останні 13 років попередження для всіх 23 районів Токіо. До теперішнього часу в деяких районах висота сніжного покриву досягає 27 сантиметрів, що є рекордом за останні 45 років.

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Провідні авіакомпанії країни оголосили про скасування понад 280 внутрішніх рейсів. За даними телеканалу NHK, негода призвела до знеструмлення майже 61 тисячі житлових будинків в префектурах Тіба, Ібаракі і Токійському окрузі. У префектурі Фукусіма знеструмлено понад 3,5 тисячі житлових будинків. Даних про збої в роботі аварійної АЕС "Фукусіма-1" поки не надходило.

Згідно з прогнозом метеорологів, рясний снігопад в Токіо та інших районах може тривати до вечора неділі. Не виключається, що висота снігового покриву може досягти 50 сантиметрів. У минулу п'ятницю рясний снігопад відзначався також в іншому великому мегаполісі Японії - місті Осака.