У храмі на Сахаліні чоловік відкрив стрілянину: двоє людей загинули, шестеро - поранені

Чоловік відкрив стрілянину в соборі Воскресіння Христового у Южно-Сахалінську, убивши двох та нанесши поранення шістьом особам, повідомляє сайт Южно-Сахалінської та Курильської єпархії.

"Близько 14.00 до головного собоу Южно-Сахалінської та Курильської єпархії (собор Воскресіння Христового) увірвався озброєний, де зробив кілька пострілів. Від отриманих поранень на місці померли служителька храму черниця Людмила (Пряшникова) та парафіянин собору, особа якого зараз встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Представник міської поліції підтвердив РИА Новости інформацію, розміщену на сайті єпархії.

Як зазначає єпархія, шестеро людей поранені, вони госпіталізовані. "Поранені доставлені до лікарні, поранені у них у ноги, загрози їх життю немає", - сказав архиєпископ Південно-Сахалінської і Курильської єпархії Тихон.

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Архієпископ також повідомив, що о 17.00 в нижньому залі храму розпочнеться служба, під час якої будуть молитися за вбитих та поранених. А верхній храм відкриють вночі, його освятять, так як в храмі пролилася кров.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Стрільця затримано на місці злочину. Порушено кримінальну справу.

Справу порушено за статтею "вбивство двох та більше осіб", максимальна санкція якої - довічне позбавлення волі. Найближчим часом буде призначено психологічну експертизу з метою встановлення осудності затриманого.