В Англії хочуть заборонити паління в автомобілі при дітях

Палата громад британського парламенту в понеділок ввечері схвалила введення в Англії, де проживає до 85% населення королівства, заборони на куріння в автомобілі в присутності дітей, повідомляє ИТАР-ТАСС. За відповідну зміну до законодавства проголосували 376 депутатів, проти - лише 107.

Поправка дає право уряду країни оголосити куріння в машинах у присутності дітей протизаконним і визначити покарання за нього. При цьому підсумки голосування носять рекомендаційний характер.

Про плани заборонити куріння в машинах у присутності дітей оголосив в лютому 2010 року колишній британський уряд на чолі з лейбористом Гордоном Брауном. Однак після приходу до влади консерватора Девіда Кемерона ці обіцянки не були реалізовані.

Поправку до закону в понеділок внесла на голосування опозиційна Лейбористська партія, однак за неї проголосували більшість депутатів від правлячої коаліції консерваторів і ліберальних демократів.

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Минулого тижня близько 700 експертів в області охорони здоров'я звернулися до британського уряду з відкритим листом, в якому закликали захистити неповнолітніх від курців. Таким чином можна буде вберегти підростаюче покоління від небезпечних наслідків пасивного куріння.

В інших частинах Сполученого Королівства регіональні влади також мають намір ввести подібну заборону. Відповідний закон у цьому році повинен розглянути парламент Шотландії. Міністерство охорони здоров'я Північної Ірландії має намір провести консультації з цього питання. Можливість заборони на куріння в машині при дітях не виключає також уряд Уельсу.

Заборона на куріння у закритих приміщеннях громадського користування була введена в Шотландії в 2006 році, в 2007 році вона вступив в силу в Англії, Північній Ірландії та Уельсі. Нині у Великобританії курить 21% населення, при цьому дві третини з них хочуть кинути цю звичку. У 1960-ті роки в країні курили більше половини дорослих жителів. За прогнозом експертів, куріння буде повністю викорінено у Великобританії тільки до 2050 року. Мінімальна вартість пачки сигарет у цій країні зараз становить £6,5.