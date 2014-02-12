У Росії в закордонні паспорта з 2015 року вноситимуть електронні відбитки пальців

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Читайте такожУ всіх школярів України знімуть відбитки пальців «Відповідно до постанови перелік персональних даних, що записуються на електронні носії інформації, які містяться в основних документах, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації, за якими громадяни Російської Федерації здійснюють виїзд з Російської Федерації і в'їзд у Російську Федерацію, доповнюється зображенням папілярних візерунків двох пальців рук», - йдеться в документі.

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Постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року, а для дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації – в міру оснащення їх відповідними програмно-технічними засобами, але не пізніше як 1 січня 2016 року.