У Євросоюзі вилучено 561 тис. фальшивих купюр євро

В 2007 році в ЄС було вилучено 211,1 тис. фальшивих монет і 561 тис. фальшивих купюр євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, за даними Європейських фінансистів, кількість вилучених монет лише на 29% більше, ніж в 2006 році, коли в ЄС було вилучено 163,8 тис. фальшивок.

Водночас, кількість вилучених фальшивих монет залишається незначною порівняно із загальною кількістю монет в обігу – 75 млрд., і, навіть, порівняно із загальною кількістю найбільш “популярних” серед фальшивомонетників монет номіналом 50 центів, 1 та 2 євро – 14 млрд.

85% вилучених монет були монетами номіналом 2 євро. Загалом з 2002 року з обігу було вилучено 585 тис. фальшивих монет.

Серед купюр найбільше підробляються купюри номіналом 50 євро (38% від загальної кількості вилучених фальшивих монет), 20 євро (27,5%) і 100 євро (22%).

Як повідомляв УНІАН, готівковий євро було введено в обіг з 1 січня 2002 року у 12-ти країнах-членах ЄС. Зараз до зони євро входять 15 країн-членів.