Губернатор Нью-Йорка запропонував перетворити в'язниці на коледжі

У в'язницях штату Нью-Йорк з'явиться можливість пройти навчанняу коледжі, пише Lenta.ru. Про це з посиланням на заяву губернатора Ендрю Куомо (Andrew Cuomo) повідомляє 16 лютого телеканал CBS.

Програма буде діяти у 10 в'язницях штату, пише The New York Post. Ув'язнені зможуть отримати ступінь асоціату, проміжну сходинку між дипломом про середню освіту і бакалавріатом, або диплом бакалавра. Навчання займе від двох з половиною до трьох років.

Загальна вартість програми не називається, проте повідомляється, що навчання обійдеться державі в 5 тисяч доларів на одного ув'язненого. Губернатор підкреслив, що це не така велика сума порівняно з 60 тисячами доларів, які щорічно витрачаються на кожного засудженого.

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Більше того, так як за статистикою 40 відсотків звільнених в'язнів знову потрапляють до в'язниці, Коумо впевнений, що вкладення окупляться. За словами губернатора, колишнім ув'язненим з освітою буде простіше знайти роботу, і вони вирішать не повертатися до злочинної діяльності.

У підпорядкуванні влади штату Нью-Йорк знаходяться 58 в'язниць, в яких містяться майже 55 тисяч ув'язнених. У рік місцевий уряд витрачає на них 3,6 мільярда доларів.

Всього в тюрмах США знаходяться 2,3 мільйона чоловік. Країна є лідером в світі за кількістю ув'язнених у відсотковому співвідношенні до решти населення. Американська влади витрачає на утримання в'язниць 60 мільярдів доларів на рік.