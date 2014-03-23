У Мадриді демонстрація переросла у сутички з поліцією, 88 постраждалих

03:54, 23 березня 2014
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У Мадриді під час сутичок між поліцією та демонстрантами постраждали 88 осіб.

В Іспанії сталися заворушення

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на El Mundo.

Серед постраждалих 55 поліцейських. Дев'ять поліцейських і вісім маніфестантів госпіталізовані.

Як повідомляє видання, найбільш серйозні сутички сталися на площі Колумба і площі Сібелес в центрі міста, куди прийшли учасники «Маршу гідності» (Marcha de la Dignidad).

Читайте такожУ Стамбулі застосували сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальниківЗа підсумками сутичок поліція затримала 29 осіб. Відзначається, що троє з них неповнолітні.

У рамках «Маршу гідності» в іспанську столицю 22 березня прибули кілька десятків тисяч осіб з усієї країни. Учасники акції, розділені на кілька колон, планували пройти вулицями міста і завершити акцію мітингом на площі Колумба. В марші брали участь люди, незадоволені політикою жорсткої економії, яку проводить уряд Іспанії, а також зростанням безробіттям, що досягає 26 відсотків. Організатори маршу неодноразово підкреслювали мирний характер заходу. Для охорони порядку влада міста виділили близько 1,7 тисячі поліцейських.

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