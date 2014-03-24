Суд у Єгипті засудив 529 осіб до страти

Як передає Бі-Бі-Сі, їм було пред'явлено різні обвинувачення, зокрема у вбивстві поліцейського і нападі на поліцію.

Ця група обвинувачених, здебільшого члени забороненого ісламістського руху "Брати-мусульмани", є частиною широкої групи підсудних, серед яких більш як 1200 прихильників Мурсі.

Єгипетська влада розгорнула кампанію репресій проти ісламістів після повалення президента Мурсі в липні минулого року.

Тисячі прихильників "Братів-мусульман" були арештовані, сотні з них загинули.

Суд каїрського району Мінья на півдні столиці ухвалив своє рішення після всього двох засідань, у ході яких адвокати обвинувачених скаржилися на те, що їм не дали можливості виступити в суді з викладенням аргументів захисту.

Напади на поліцію, які інкримінувалися обвинуваченим, за твердженням влади, відбулися в серпні на півдні Єгипту після того, як сили безпеки ліквідували два табори прихильників Мурсі, що вимагали його відновлення на посту президента.

У безпорядках, що настали після цього, загинули сотні людей.