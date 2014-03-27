Чиновники звинуватили "Театр на Таганці" в непатріотичності, пропаганді гомосексуалізму і педофілії

За словами сенатора, демонстровані на сцені театру вистави часто пропагують насилля, гомосексуалізм, педофілію і суїцид, що є неприпустимим для вітчизняного закладу культури.

Крім того, Пантелєєв стверджує, що 15 березня в театрі пройшов документальний фестиваль «Майдан», на який прийшли люди з символікою українських націоналістів.

Сенатор також заявив, що керівництво театру замовило письменнику Дмитру Бикову п'єсу "Шереметьєво-3", яка висміює російські органи безпеки, а на 9 травня призначено прем'єра вистави за п'єсою Михайла Гринькова «Сни про війну», зміст якої, на думку Пантелєєва, зводиться до питання, чи варто захищати свою батьківщину.

«Настав час вплинути на ситуацію в нашому улюбленому театрі, де виступали прославлені актори, призупинити процес розвалу і зберегти високі традиції російського репертуарного театру», - сказав сенатор.

Його позицію підтримала спікер ради федерації Валентина Матвієнко, яка запропонувала Мінкульту розібратися що відбувається.

Представники театру озвучену на засіданні ради федерації інформацію назвали недостовірною.

За словами директора театру Володимира Флейшера, фестиваль «Майдан» в його закладі не проводився. Насправді 15 і 16 березня в театрі проходив фестиваль документальних п'єс про театр на Таганці «Одиниця зберігання».

Флейшер зазначив, що готовий роз'яснити сенаторам ситуацію. «Я готовий надати Раді Федерації інформацію, яка спростовує все, що було сказано сьогодні на засіданні», - пообіцяв він.

За матеріалами : Лента.ру, Утро.ги