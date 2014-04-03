Renault зупинила спільну з Росією розробку бойової машини

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse. Приводом для цього стала окупація та анексія півострова Крим Росією.

Певні ризики на подальшу долю проекту накладає і використання шведських комплектувальних і агрегатів до перспективної бойової машини. Зокрема, на «Атом» передбачається встановлювати двигуни виробництва Volvo. Крім того, необхідно також враховувати, що французька Renault Trucks Defense належить шведському виробнику вантажних автомобілів Volvo AB.

Читайте такожНАСА припиняє співпрацю з Росією через окупацію КримуРаніше уряд Швеції заявив, що може заблокувати угоду Reanult Trucks Defense з російським «Уралвагонзавод» щодо спільної розробки «Атома». Незважаючи на те, що Швеція не є членом НАТО, вона також планує призупинити військово-технічне співробітництво з Росією. В даному разі підставою також вказується окупація Криму.

Угоду про спільну розробку нової важкої бойової машини піхоти Renault Trucks Defense і «Уралвагонзавод» підписали в лютому 2013 року. Макет «Атома» вперше був продемонстрований широкій публіці на виставці в Нижньому Тагілі в вересні минулого року. Перспективна машина розробляється на базі французької колісної бойової машини піхоти VBCI.

Читайте такожСША призупинили консультації з РФ у сфері ПРО через УкраїнуПередбачається, що бойова маса «Атома» складе 32 тонни. Машина буде озброєна нарізною автоматичною гарматою калібру 57 мм з боєкомплектом на 200 пострілів. З таким озброєнням був показаний прототип машини. Планується також випуск «Атома» з дистанційно керованим модулем з кулеметом калібру 12,7 міліметра, 120-міліметровим артилерійським знаряддям або 57-міліметровим зенітним артилерійським комплексом.

На базі перспективної бойової машини можуть бути також розроблені бойова ремонтно-евакуаційна, командно-штабна, інженерна та санітарна машини. Бронеавтомобілі сімейства «Атом» з колісною формулою 8x8 зможуть розвивати швидкість до ста кілометрів на годину і матимуть запас ходу до 700 кілометрів.