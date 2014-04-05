Білий дім не побачив підтвердження відведення частини військ РФ від кордону з Україною
Адміністрації США відомо про розпорядження президента РФ Володимира Путіна про відвід частини російських військ від кордону з Україною, але вона поки що не має в своєму розпорядженні підтвердженням того, що це було зроблено.
З такою заявою виступив офіційний представник Білого дому Джошуа Ернест.
"Ми бачили повідомлення про те, що президент Путін віддав розпорядження відвести (від кордону) батальйон", - сказав він. А коли журналісти, перебивши його, нагадали, що в четвер міністр оборони США Чак Гейґел повідомив, що не бачив цього підтверджень, Ернест додав: "Це - правда".
Представник Білого дому висловив сумнів у тому, що в Україні відбувається масштабне порушення прав російськомовного населення, але підкреслив, що відправка туди міжнародних спостерігачів може зняти ці питання.
"Я знаю, президент Путін офіційно висловлював побоювання з приводу насильства щодо етнічних росіян. Звичайно, ми не бачили численних повідомлень про це. Але якщо президент Путін зміцнить свою впевненість за допомогою відправки незалежних міжнародних спостерігачів, ми б підтримали таке рішення", - сказав Ернест.
Він також підтвердив готовність США "вводити додаткові санкції щодо Росії".