Білий дім не побачив підтвердження відведення частини військ РФ від кордону з Україною

З такою заявою виступив офіційний представник Білого дому Джошуа Ернест.

"Ми бачили повідомлення про те, що президент Путін віддав розпорядження відвести (від кордону) батальйон", - сказав він. А коли журналісти, перебивши його, нагадали, що в четвер міністр оборони США Чак Гейґел повідомив, що не бачив цього підтверджень, Ернест додав: "Це - правда".

Представник Білого дому висловив сумнів у тому, що в Україні відбувається масштабне порушення прав російськомовного населення, але підкреслив, що відправка туди міжнародних спостерігачів може зняти ці питання.

"Я знаю, президент Путін офіційно висловлював побоювання з приводу насильства щодо етнічних росіян. Звичайно, ми не бачили численних повідомлень про це. Але якщо президент Путін зміцнить свою впевненість за допомогою відправки незалежних міжнародних спостерігачів, ми б підтримали таке рішення", - сказав Ернест.

Він також підтвердив готовність США "вводити додаткові санкції щодо Росії".