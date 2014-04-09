Латвія планує відібрати у Задорнова посвідку на проживання

За даними агентства BNS, в середу Комісія Сейму з прав людини та громадських справ розглянула матеріали про висловлювання Задорнова у зв'язку з недавніми політичними подіями. Зокрема, сатирик заявив, що підтримує приєднання Криму до Росії.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на DELFI.

Комісія передала матеріали справи Поліції безпеки, яка в свою чергу може включити конкретну особу в «чорний список». Посвідки на проживання можна позбутися також за рішенням міністерств внутрішніх і закордонних справ.

Коментаря самого сатирика на можливе позбавлення його латвійського ВНП поки не послідувало.

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9 квітня Михайло Задорнов у своєму «Живому Журналі» опублікував пост, який назвав «Майдановские идеалисты - довечивые простофили», в якому радить Росії захищати своїх «не соромлячись».

«Всі зараз обговорюють події, які творяться на Україні. І, загалом-то, правильно. Справа практично йде до війни, і дай Бог Росії проявити силу духу, захистити своїх, не соромлячись, не звертаючи уваги ні на які західні інсинуації, санкції, провокації, оскільки Захід - це чортовиння! Захід - це порок. Все, що прийшло до нас із Заходу, починаючи від їжі і закінчуючи освітою, хибно!» - пише сатирик.