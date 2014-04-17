Путін вимагає зняти блокаду з Придністров'я з боку України і Молдови

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«А зрештою, і я з цього виходжу, потрібно, звичайно не зволікаючи, зняти блокаду, негативні наслідки якої зараз люди, які проживають у Придністров'ї, відчувають і з боку Молдови, і з боку, до речі, України», - сказав Путін.

Він заявив, що на кордоні між Придністров'ям і Україною вже підтягнуто «націоналістичні збройні формування», і ось така ситуація якомога швидше має бути припинена.

Путін заявляє, що зрештою людям повинно бути дозволено самим вирішувати свою долю.

«Ось над цим ми разом з усіма партнерами і працюватимемо, звичайно, спираючись насамперед на тих людей, які в Придністров'ї проживають», - сказав він.

За словами президента РФ, Придністров'я - це одна із складних проблем, що «дісталася нам після розпаду Радянського Союзу». Він заявив, що там проживає «понад напівмільйона людей, які налаштовані справді дуже проросійськи, багато з них російські громадяни».

«У людей є власне уявлення про те, як їм будувати своє майбутнє, свою долю. І це не що інше, як прояв демократії, якщо ми дозволимо цим людям зробити так, як вони хочуть. Потрібно, безперечно, вести діалог і з Молдовою, і з Україною, потрібно інтенсифікувати переговори в рамках «5+2» – є така формула: це Молдова, Придністров'я і п'ять держав, які беруть участь у цьому процесі примирення», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в МЗС України знов спростували інформацію РФ про нібито блокування Придністровського регіону Республіки Молдова.

За словами директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийноса, «заяви російської сторони і придністровських посадовців про нібито блокування Придністровського регіону Республіки Молдова не грунтуються на фактах і не відповідають дійсності».

Він зазначив, що, заявляючи про блокаду і зменшення кількості громадян, які перетинають кордон, представники Придністров'я водночас повідомляють про збільшення експортно-імпортних операцій регіону і радять місцевим жителям утримуватися від відвідування України.

Як сказав Перебийніс, на прес-конференції 7 квітня лідер Придністров'я Євген Шевчук визнав, що зменшення пасажиропотоку на центральній (придністровській) ділянці кордону між Україною і Молдовою викликане небажанням його жителів відвідувати Україну.