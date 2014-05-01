НАТО посилює присутність у країнах Балтії: чотири винищувачі з Данії прибули до Естонії

Чотири датських винищувачі прибули до Естонії. Це відбувається у рамках посилення НАТО своєї присутності у східних країнах-членах Північноатлантичного альянсу, повідомляє Радіо Свобода.

Під час церемонії прем’єр-міністр Естонії Тааві Роівас привітав рішення НАТО щодо направлення військових літаків у цю країну, зазначивши, що це допоможе посилити безпеку у регіоні.

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До цього часу єдина військово-повітряна база НАТО у країнах Балтії була у місті Сіауліай, що на півночі Литви. Починаючи з 2004 року звідти здійснювалося патрулювання повітряного простору Литви, Латвії і Естонії.

28 квітня до Естонії прибуло 150 американських військових. Загалом до Польщі та країн Балтії було направлено 600 американських солдат для посилення східних кордонів НАТО.

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Британія та Франція 28 квітня направили до цих країн вісім військових літаків для посилення патрулювання повітряного простору. Чотири британських літаки приземлилися у Литві, тоді як чотири французьких – у північній Польщі.

Раніше НАТО оголосило про посилення охорони повітряного простору, моря та суші у країнах Східної Європи, щоб протистояти можливій російській агресії.

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За оцінками оглядачів, на кордоні з Україно Росія сконцентрувала багато своїх військових. Москва це спростовує і звинувачує Захід у підігріванні напруги.