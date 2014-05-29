Французький фрегат і розвідкорабель увійшли в Чорне море

Фрегат військово-морських сил Франції Surcouf ввечері 28 травня зайшов у Чорне море, повідомило ИТАР-ТАСС військово-дипломатичне джерело.

Читайте такожЗМІ: В Чорне море 9 травня увійде американський крейсер Vella Gulf "Французький бойовий корабель буде діяти в рамках спільної місії з американським ракетним крейсером Vella Gulf, який прибув в акваторію Чорного моря 23 травня. Найближчим часом бойові кораблі НАТО налагодять інформаційну взаємодію", - розповів співрозмовник.

"Зараз крейсер ВМС США знаходиться в районі узбережжя Румунії", - уточнив він.

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Раніше в Чорне море прибуло інше французьке судно - розвідувальний корабель Dupuy de Lome, призначений для ведення електронної розвідки.

Французький фрегат Surcouf з екіпажем близько 150 людина має водотоннажність 3600 т і розвиває швидкість до 25 вузлів. На його озброєнні знаходяться протикорабельні крилаті ракети типу Exocet і палубний вертоліт.

На озброєнні Vella Gulf стоять крилаті ракети "Томагавк", протичовнові ASROC, а також зенітні керовані ракети "Стандарт-2" і "Стандарт-3" (всього 122 ракети). На крейсері базуються два багатоцільових вертольота. Повна водотоннажність корабля становить 9800 т, максимальна швидкість ходу - більше 30 вузлів.