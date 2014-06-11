Представник Держдепу вважає себе жертвою російської пропаганди через позицію щодо України

"Я опинилася в хорошій компанії, оскільки - лише одна з численних американських чиновників, особливо жінок, які стали об'єктом атак з боку російської пропаганди", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні, передає NEWSru.com.

"Досить очевидно, що в цьому випадку правда не на їх (деяких російських ЗМІ. - ред.) боці", - підкреслила вона.

Американський політик припустила, що зусилля щодо дискредитації її та інших американських чиновників "пов'язані з тим, що США підтримують сильну і демократичну Україну". Вона зазначила, що, з урахуванням даних обставин, вважає честю той факт, що потрапила в число критикованих в РФ американських представників.

Відзначимо, що раніше популярне видання Buzzfeed опублікувало статтю, в якій викрило деякі прийоми російських ЗМІ, які виставляють Псакі в непривабливому світлі. З'ясувалося, що деякі журналісти досить вільно інтерпретують факти і користуються монтажем, щоб створити негативний образ представника Держдепу.

Багато історій з нібито неадекватними заявами Псакі були фактично створені і розтиражовані державними ЗМІ, в тому числі в ефірі телеканалу Russia Today і в передачі "Вісті тижня" шефа російської пропаганди Дмитра Кисельова, який присвятив частину випуску "псакингу" - нового поняття, яке, за твердженням ведучого, "з'явилося на просторах глобальної інтернету".