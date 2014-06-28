ЗМІ: ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по об'єктах у секторі Газа
03:55, 28 червня 2014Світ
0 0
Ізраїльські ВПС у ніч на суботу нанесли авіаудари по об'єктах бойовиків у секторі Газа.
ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по об'єктах у секторі Газа / segodnya.co.il
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.
Видання цитує заяву Армії оборони Ізраїлю, в якому повідомляється, що метою ракетних ударів були два табори бойовиків, об'єкт з виробництва зброї, а також склад зброї в секторі Газа.
Раніше в п'ятницю в результаті авіанальоту ізраїльських ВПС в секторі Газа були вбиті два бойовики із збройного крила угрупування "Комітети народного опору".
Через кілька годин після цього, повідомляє газета, дві ракети, випущені з сектора Газа по південній частині Ізраїлю, були перехоплені комплексом ППО "Залізний купол".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter