ЗМІ: ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по об'єктах у секторі Газа

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.

Видання цитує заяву Армії оборони Ізраїлю, в якому повідомляється, що метою ракетних ударів були два табори бойовиків, об'єкт з виробництва зброї, а також склад зброї в секторі Газа.

Раніше в п'ятницю в результаті авіанальоту ізраїльських ВПС в секторі Газа були вбиті два бойовики із збройного крила угрупування "Комітети народного опору".

Через кілька годин після цього, повідомляє газета, дві ракети, випущені з сектора Газа по південній частині Ізраїлю, були перехоплені комплексом ППО "Залізний купол".