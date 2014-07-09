Після програшу збірної на ЧС-2014 бразильські вболівальники спалили близько 6 автобусів у Сан-Паулу

07:32, 09 липня 2014
Світ
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У бразильському місті Сан-Паулу розлючені футбольні вболівальники підпалили кілька автобусів і машин після програшу збірної Бразилії команді Німеччини в півфіналі чемпіонату світу.

REUTERS

Про це повідомляє місцевий телеканал Globo, передає Лента.ру.

За останніми даними поліції, відразу після закінчення матчу невідомі спалили мінімум шість автобусів.Читайте такожВперше в історії на 29 хвилині матчу господиня ЧС Бразилія програє 5:0

Також були зафіксовані кілька випадків крадіжок з місцевих магазинів. При цьому деяких осіб поліція вже заарештувала.

Повідомляється, що заворушення в Сан-Паулу і місті Ресіфі почалися ще по ходу матчу, коли бразильці вже до 29-ї хвилини гри пропустили п'ять м'ячів,

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