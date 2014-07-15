Філіп Хеммонд призначений міністром закордонних справ Великобританії
11:40, 15 липня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон призначив Філіпа Хэммонда міністром закордонних справ Великобританії.
REUTERS
Відповідну заяву зробила канцелярія прем'єр-міністра, передає Коммерсант.ru.
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До цього Філіп Хеммонд обіймав посаду міністра оборони Великобританії. Раніше повідомлялося, що Вільям Хейг йде з поста глави британського міністерства іноземних справ "в рамках перестановок в уряді".
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