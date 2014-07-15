Філіп Хеммонд призначений міністром закордонних справ Великобританії

Відповідну заяву зробила канцелярія прем'єр-міністра, передає Коммерсант.ru.

Читайте такожХейг покидає посаду глави МЗС Великобританії

До цього Філіп Хеммонд обіймав посаду міністра оборони Великобританії. Раніше повідомлялося, що Вільям Хейг йде з поста глави британського міністерства іноземних справ "в рамках перестановок в уряді".