До Ізраїлю прибув американський крейсер з системою ПРО (фото)

У понеділок в порту Хайфа (Ізраїль) пристав крейсер США "Сан-Хасінто", на борту якого стоїть американська система протиракетної оборони, що зацікавила ізраїльтян, повідомляє газета The Jerusalem Post.

"Сан-Хасінто" - корабель класу "Тікондерога". На його борту встановлені найсучасніші прилади підводної розвідки, а також розроблена компанією Lockheed Martin протиракетна система AEGIS. Крейсер стоятиме в Хайфі протягом трьох днів.

Корабель оснащений крилатими ракетами "земля-земля" далекої дії, торпедами і стандартними ракетами "земля-повітря". Основним компонентом системи AEGIS є радар SPY-1A, який здатний виявляти і відстежувати будь-яке повітряне судно чи ракету на відстані до 320 кілометрів. Крейсер брав участь у військових діях в Іраку і Боснії.

Як зазначає видання, маючи власну систему ПРО під назвою Arrow, ізраїльські військові зацікавилися американською розробкою. "Не виключено, що одного разу, коли на нас нападуть, США скерують у регіон подібні судна, щоб нас захистити. Наразі нам важливо вивчити систему, зрозуміти її переваги і можливість поєднання з нашими системами", - пояснив співрозмовник газети в ізраїльському військовому відомстві.

Експерти також не виключили, що перебування "Сан-Хасінто" в Хайфі - частина військової конкуренції США і Росії, що загострюється на Близькому Сході. Зокрема, зовсім нещодавно російські військові вирішили відновити присутність свого флоту в сирійському порту Тартус, нагадує The Jerusalem Post. Там вже почалися ремонтні роботи для спрощення прийому російських військових кораблів.

Лента.ру