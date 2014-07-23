На Тайвані розбився пасажирський літак, загинуло більше 50 людей

16:49, 23 липня 2014
Світ
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Загинула 51 людина, семеро поранені. Інші обставини події поки не повідомляються.

самолет Тайвань / China Xinhua News

Пасажирський літак в середу здійснив аварійну посадку на Тайвані, загинула 51 людина, семеро поранені, передає РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

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Інші обставини події поки не повідомляються.

За повідомленнями з соцмережі Twitter, літак належить компанії Transasia Airways.

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