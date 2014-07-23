На Тайвані розбився пасажирський літак, загинуло більше 50 людей

Пасажирський літак в середу здійснив аварійну посадку на Тайвані, загинула 51 людина, семеро поранені, передає РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

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Інші обставини події поки не повідомляються.

Update: 58 на борту, 51 dead & 7 потерпілих в аварійній посадці з Тайваню, компанія transasia Airways площині (файл фото) pic.twitter.com/rYfqceJPak - China Xinhua News (@XHNews) 23 Липня 2014 Року

За повідомленнями з соцмережі Twitter, літак належить компанії Transasia Airways.

Компанія transasia Airways літак робить аварійну посадку в Тайвані Penghu county, 51 dead: місцеві ЗМІ(файл фото) pic.twitter.com/YaVA0gpNzQ - China Xinhua News (@XHNews) 23 Липня 2014 Року