На Тайвані розбився пасажирський літак, загинуло більше 50 людей

Пасажирський літак в середу здійснив аварійну посадку на Тайвані, загинула 51 людина, семеро поранені, передає РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Інші обставини події поки не повідомляються.

За повідомленнями з соцмережі Twitter, літак належить компанії Transasia Airways.

