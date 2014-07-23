На Тайвані розбився пасажирський літак, загинуло більше 50 людей
Загинула 51 людина, семеро поранені. Інші обставини події поки не повідомляються.
Пасажирський літак в середу здійснив аварійну посадку на Тайвані, загинула 51 людина, семеро поранені, передає РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.
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Інші обставини події поки не повідомляються.
Update: 58 на борту, 51 dead & 7 потерпілих в аварійній посадці з Тайваню, компанія transasia Airways площині (файл фото) pic.twitter.com/rYfqceJPak
- China Xinhua News (@XHNews) 23 Липня 2014 Року
За повідомленнями з соцмережі Twitter, літак належить компанії Transasia Airways.
Компанія transasia Airways літак робить аварійну посадку в Тайвані Penghu county, 51 dead: місцеві ЗМІ(файл фото) pic.twitter.com/YaVA0gpNzQ
- China Xinhua News (@XHNews) 23 Липня 2014 Року
#GE222 crash : нові фотографії pic.twitter.com/g31JNe4GU3
- Тайвань Breaking News (@TaiwanBN) 23 Липня 2014 Року
#GE222 crash : нові фотографії pic.twitter.com/D3waaKBJFT
- Тайвань Breaking News (@TaiwanBN) 23 Липня 2014 Року
Purported photos of crash site looks like it hit residential area (via http://t.co/z8F1sPAsYf) #GE222pic.twitter.com/L7ElJ64lIE
— Brian Rie$ (@moneyries) July 23, 2014