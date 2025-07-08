Також у Кремлі прокоментували постачання американської зброї до України.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ чекає від України пропозицій щодо дати третього раунду перемовин щодо закінчення війни. За його словами, наразі зрушень у цьому питанні немає, цитують росЗМІ.

Крім того, Пєсков наголосив, що Росії знадобиться час, аби з'ясувати, яке озброєння США постачають та будуть постачати Україні після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву більше зброї, передає Reuters.

"Очевидно, що постачання тривають, це ясно. Очевидно, що європейці активно залучені до постачання зброї в Україну. Щодо того, які саме постачання і в якій кількості Україна продовжує отримувати від США, то для остаточного з'ясування цього питання ще знадобиться час", - сказав прессекретар Путіна.

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Водночас Пєсков підкреслив, що Москва високо оцінює зусилля Трампа щодо початку прямих переговорів між Росією та Україною, а також те, що є потенціал для відновлення російсько-американських торговельно-економічних відносин.

"Але на цю мить Сполучені Штати вводять низку обмежень. Ми вважаємо, що ці санкції є незаконними і шкодять не тільки нашим підприємцям, а й підприємцям Сполучених Штатів", - запевнив політик.

Своєю чергою, як цитують росЗМІ, Пєсков наголосив, що РФ багато чому навчилася за роки санкцій та зробить все можливе, аби мінімізувати їхні наслідки.

Мирні переговори між РФ та Україною - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського. За його словами, найближче до миру Росія і Україна підійшли під час переговорів у Стамбулі.

Фідан наголосив, що порівняно з минулими випадками, усі, включно з Путіним, не бачать жодних проблем у проведенні зустрічі.

"Немає жодних перешкод, щоб Трамп, Путін, Зеленський і наш президент провели зустріч", - сказав дипломат.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент США готовий приїхати на переговори між Україною і РФ за однієї умови, а саме якщо у них погодиться взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми встановимо необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше", - зазначив Ердоган.

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