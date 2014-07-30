Сектор Гази залишився без електроенергії, за добу через обстріли загинули понад 100 осіб

Сектор Гази залишився без електрики внаслідок обстрілу електростанції пізно ввечері 29 липня. Ізраїльські військові заявили, що вони не цілили в підприємство, яке постачає електроенергією 1 мільйон 800 тисяч осіб у Секторі Гази, передає Радіо Свобода.

Запекле протистояння на цій території триває після того, як кілька пропозицій про припинення вогню були відхилені. Палестинські офіційні особи заявили, що протягом останньої доби загинули понад 100 осіб, серед них чверть – уже сьогодні.

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Агентство ООН з гуманітарної допомоги заявило 29 липня, що прихований склад ракет був знайдений в одній зі шкіл у Сектора Гази. Ізраїль звинуватив бойовиків «Хамасу» в свідомих намірах поставити під загрозу життя цивільних внаслідок зберігання зброї в таких приміщеннях.

Понад 1200 палестинців, головно цивільних, а також 53 ізраїльські солдати загинули в Секторі Гази внаслідок боїв, що точаться від 8 липня.