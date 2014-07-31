У Європі не виключають поширення з Африки смертельного вірусу лихоманки

Американська благодійна організація Корпус миру вже припинила свою діяльність в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. Європейський союз не виключив можливості попадання смертельного вірусу на свою територію, при цьому в Брюсселі наголосили, що готові негайно зреагувати на спалах інфекції. За словами джерела агентства, схожий на лихоманку Ебола випадок був зафіксований в іспанській Валенсії, однак діагноз не підтвердився. Про це повідомляє agence France-Presse.Читайте такожСмертельна лихоманка дісталася мегаполісу, де проживає 21 млн осіб

У Великобританії в зв'язку загрозою поширення епідемії вірусу було скликано надзвичайне засідання кризового комітету «Кобра» під головуванням міністра закордонних справ країни Філіпа Хаммонда.

«Уряд розцінює спалах лихоманки Ебола як дуже серйозну загрозу для Великобританії, яка потребує підвищеної уваги», - заявив глава зовнішньополітичного відомства. За його словами, влада країни шукають кошти, щоб протистояти небезпечній епідемії, передає Лента.ру.

Раніше в середу стало відомо, що влада Ліберії прийняли рішення про закриття шкіл, щоб зменшити ймовірність поширення вірусу лихоманки Ебола. 29 липня у цій африканській країні був ввели заборону на всі заходи, пов'язані з футболом, а також було закрито більшість прикордонних переходів.Читайте такожКількість жертв лихоманки Ебола в Африці перевищила сто осіб

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв вірусу в Західній Африці з лютого досягло 672 осіб. У Ліберії зафіксовано близько 200 випадків зараження.

Вперше зараження було зафіксовано в 1976 році в Заїрі на березі річки Ебола. Тоді жертвами лихоманки стали більше 300 чоловік. Нинішній спалах стала першою в історії на заході Африки. Раніше смертельний вірус лютував тільки в центрі Африки.