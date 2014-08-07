Через лихоманку Ебола в Ліберії ввели надзвичайний стан

Про введення надзвичайного стану заявила президент Ліберії Еллен Джонсон Серліф. «Невігластво та злидні, а також вкорінені релігійні та культурні традиції продовжують сприяти поширенню хвороби», - сказала вона в телезверненні до нації, передає CNN.Читайте такожКількість померлих від спалаху лихоманки «Ебола» зросла до 932 - ВООЗ

Спалах лихоманки почалася в лютому цього року в Гвінеї, пізніше вірус розповсюдився на сусідні Сьєрра-Леоне та Ліберії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус уже забрав життя 932 осіб, а всього зареєстровано понад 1700 випадків захворювання.

Президент США Барак Обама заявив у середу на прес-конференції після саміту за участю лідерів африканських країн, що Сполучені Штати відправлять в регіон додаткове число лікарів для боротьби з небезпечним вірусом. При цьому американський лідер зазначив, що в цей раз лихоманка Ебола поширюється швидше, ніж у попередніх випадках, передає Лента.ру.