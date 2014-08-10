Від банкрутства турфірм цього сезону постраждали 65 тисяч росіян

У результаті банкрутства ряду туроператорів нинішнього сезону постраждали в загальній складності близько 65 тисяч осіб.

Про це в ефірі «Росії 1» повідомив виконуючий обов'язки голови Ростуризму Олег Сафонов, пише Лента.ру.

Із середини липня туристичний ринок покинули шість компаній, які не зуміли виконати свої зобов'язання перед клієнтами. Зокрема, керівництво фірми «Нева» оголосило про припинення діяльності через фінансові проблеми. Потім, у зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань перед туристами, призупинила діяльність компанія «Роза вітрів Світ», а наприкінці місяця - петербурзький туроператор «Експо-тур». У суботу, 2 серпня, оголосив про припинення своєї діяльності туроператор «Лабіринт», 5 серпня - група компаній «ІнтАер», 6 серпня - туроператор «Нордік Стар».

Читайте такожРосіян, що виїжджають на закордонний відпочинок, можуть обкласти підвищеним зборомЗа фактом банкрутства турфірм головними управліннями СК Росії по Москві і Санкт-Петербургу порушено п'ять кримінальних справ про шахрайство. Розслідування ведеться відносно компаній «Лабіринт», «Роза вітрів Світ», «Ідеал-тур», «Нева» і «Експо-тур».