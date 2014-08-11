Штаб-квартира НАТО обмежила допуск дипломатів з РФ - посол України

Ці заходи стали частиною політики НАТО щодо зупинення контактів з агресором, заявив посол в інтерв'ю Радіо "Свобода", опублікованому в неділю ввечері.

"Це не всім відомо, але в штаб-квартиру НАТО сьогодні пускають лише посла Росії і його заступника," - сказав Долгов.

Таким чином, без допуску в розташування альянсу лишився також головний військовий представник Росії при НАТО - "друга людина" в російській дипмісії.

"Альянс призупинив всі канали співпраці з РФ. З агресорами не буває співробітництва. У НАТО залишили тільки дипломатичний канал спілкування", - пояснив Долгов.

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Перші обмеження щодо присутності російських дипломатів в штаб-квартирі альянсу були введені ще в квітні, у відповідь на анексію Криму Росією. Тоді список дипломатів з допуском до розташування НАТО був удвічі ширший.