США та ВООЗ доставлять в Африку експериментальну вакцину від Еболи

Президент США Барак Обама спільно з Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалили запит своєї ліберійської колеги Еллен Джонсон-Серліф на надання сироватки, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Експериментальний препарат, як очікується, буде доставлений в африканську країну вже на цьому тижні.

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Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чен також санкціонувала доставку додаткової партії експериментальної вакцини. При цьому вона зазначила, що препарат проти лихоманки Ебола буде направлений для лікування ліберійських медиків.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус уже забрав життя 1013 осіб, а всього зареєстровано понад 1800 випадків захворювання.