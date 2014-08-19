Ізраїль і Палестина на добу продовжили перемир'я

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на урядове джерело у Єрусалимі.

Як заявив в понеділок увечері бере участь у консультаціях у єгипетській столиці член політбюро ХАМАС Іззат ар-Рішк, це необхідно для завершення непрямих переговорів з ізраїльтянами.

Раніше джерела в об'єднаної палестинської делегації заявляли про те, що досягнуто принципової домовленості про продовження перемир'я, яке може тривати місяць.

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За даними арабських телеканалів, ворогуючі сторони за цей час повинні приступити до обговорення ключових спірних питань, щодо яких вони поки що не можуть дійти згоди. Це, передусім, стосується відкриття аеропорту в Газі, створення там морської гавані, звільнення ув'язнених і обміну двох зниклих в секторі ізраїльських солдатів.

П'ятиденний режим припинення вогню, введений 13 серпня, закінчився 00:00 19 серпня.